Vladina uredba: Dizel za poljoprivrednike 184 dinara na svim pumpama

Radio 021 pre 18 minuta  |  Beta
Vladina uredba: Dizel za poljoprivrednike 184 dinara na svim pumpama

Vlada Srbije usvojila je izmenu uredbe kojom se registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima omogućuje da kupuju evrodizel za 184 dinara po litru, ne samo u NIS-u, već i kod ostalih trgovaca motornim gorivom. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

To pravo mogu da iskoriste poljoprivrednici koji do sada nisu u potpunosti iskoristili pravo na subvencionisanu kupovinu goriva. Gorivo se može preuzimati sipanjem u rezervoare poljoprivrednih mašina, kao i u posude za transport derivata nafte. Pravo važi za površine koje su bile upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava na dan 24. januar 2026. godine, a odnosi se na zasejane ili zasađene obradive površine. Maksimalna količina goriva iznosi do 100 litara po
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