Egipat posle penala pobedio Australiju i plasirao se u osminu finala SP

Posle regularnog dela meča i produžetaka rezultat je bio nerešen 1:1.

Poveo je Egipat golom Emama Ašura u 13. minutu, a Australija je do izjednačenja stigla autogolom Mohameda Hanija u 55. minutu. Egipat će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Argentina – Zelenortska ostrva. Prva prilika viđena je u petom minutu, kada je veziste Australije Kristijana Volpata udarcem sa oko 20 metara pogodio prečku. Egipat je poveo u 13. minutu. Nakon centaršuta Karima Hafeza, najbolje se snašao Emam Ašur i glavom sa oko šest metara zatresao