Rangnik: Verujem da bi ovaj tim bio ravnopravan sa skoro svakim drugim protivnikom

Radio sto plus pre 1 sat
Rangnik: Verujem da bi ovaj tim bio ravnopravan sa skoro svakim drugim protivnikom
“To je bio ogroman izazov. Ali verujem da bi ovaj tim bio ravnopravan sa skoro svakim drugim protivnikom i da bi imao dobre šanse da prođe dalje. Španija je izuzetno dobar protivnik”, naveo je Rangnik, a preneo austrijski Kronen Cejtung. Reprezentacija Austrije nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u šesnaestini finala, u Inglvudu izgubila od selekcije Španije 0:3. “Imali smo jednu ili dve situacije koje smo mogli da
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