Za 24 sata obavljeno 37 intervencija: Evo zbog čega su Kragujevčani najčešće zvali Hitnu pomoć

RINA pre 22 minuta
Za 24 sata obavljeno 37 intervencija: Evo zbog čega su Kragujevčani najčešće zvali Hitnu pomoć
Kragujevac – Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac obavile su ukupno 37 terenskih intervencija i to 22 tokom dana i 15 tokom noći. - Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stresnim reakcijama i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom i oboleli od karcinoma, saopšteno je iz ZUM. U ambulanti je obavljeno 36 pregleda odraslih osoba, tokom dana 16, tokom
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