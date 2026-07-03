Đoković posle pobede pozvao Federera na meč: Ko pobedi, njegov rekord

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je posle plasmana u osminu finala Vimbldona i 105. pobede u singlu na travnatom grend slemu da nikad nije ciljao rekorde, već da se isključivo fokusira na pobedu iz meča u meč.

Đoković je pobedio Artura Rinderkneša posle tri sata igre i četiri seta (7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4)) na Centralnom terenu. "Malo sreće, malo veštine. Zaista je bio perfektan taj-brejk. Servirao sam vrlo dobro, iako sam se mučio sa servisom tokom većine meča. To je bilo i zbog njegovog kvaliteta i igre. Visok je i odlično servira. Zaslzužuje aplauze. Bilo je nezgodno spremati se protiv nekoga s kojim igrate prvi put. Vrhunski je igrač već duže vreme, prošle godine je