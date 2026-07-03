Đoković protiv Rinderkneša igra da stigne Federerov rekord na Vimbldonu

RTS pre 25 minuta
Đoković protiv Rinderkneša igra da stigne Federerov rekord na Vimbldonu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u petak u trećem kolu Vimbldona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na Centralnom terenu, pa će taj duel startovati u 14.30 časova po srednjeevropskom vremenu i možete da ga pratite uz RTS.

Đoković je na startu turnira upisao pobedu protiv Kineza Jibinga Vua i to posle više problema nego što se očekivalo. Srpski teniser je morao da igra četiri naporna seta ne bi li slomio otpor žilavog Kineza. Ipak, kvalitet je bio na Novakovoj strani pa je uspeo da dođe do trijumfa 3:1 i meča sa Stefanosom Cicipasom. Nekada su njihovi dueli bili u finalima grend slemova, kao na Rolan Garosu 2021. i Australijan openu 2023. godine. Ipak, loša forma Grka je dovela do
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