Mediji: SAD upozorile Poljsku na moguć napad Moskve; SBU tvrdi: Pogođeno sedam ruskih aviona

RTS pre 1 sat
Mediji: SAD upozorile Poljsku na moguć napad Moskve; SBU tvrdi: Pogođeno sedam ruskih aviona

Rat u Ukrajini – 1591. dan. Rusija možda priprema oružanu provokaciju na teritoriji Poljske, čija bi svrha mogla biti testiranje spremnosti NATO-a za kolektivni odgovor, upozorava SAD, prenose mediji. Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za deset još uvek traga. SBU je napala vojne aerodome na Krimu.

Sibiha predložio Sikorskom paket mera za smanjenje tenzija između Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha je tokom sastanka u Varšavi sa svojim poljskim kolegom Radoslavom Sikorskim predložio paket anti-kriznih mera za smanjenje tenzija u bilateralnim odnosima. “Poljska je od vitalnog značaja za Ukrajinu, baš kao što je i Ukrajina za Poljsku. Imamo zajedničkog neprijatelja, Rusiju, i zajednički izazov, a to je ruska agresija”, naveo je Sibiha na
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