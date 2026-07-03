Mediji: SAD upozorile Poljsku na moguć napad Moskve; SBU tvrdi: Pogođeno sedam ruskih aviona

Rat u Ukrajini – 1591. dan. Rusija možda priprema oružanu provokaciju na teritoriji Poljske, čija bi svrha mogla biti testiranje spremnosti NATO-a za kolektivni odgovor, upozorava SAD, prenose mediji. Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za deset još uvek traga. SBU je napala vojne aerodome na Krimu.

Sibiha predložio Sikorskom paket mera za smanjenje tenzija između Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha je tokom sastanka u Varšavi sa svojim poljskim kolegom Radoslavom Sikorskim predložio paket anti-kriznih mera za smanjenje tenzija u bilateralnim odnosima. “Poljska je od vitalnog značaja za Ukrajinu, baš kao što je i Ukrajina za Poljsku. Imamo zajedničkog neprijatelja, Rusiju, i zajednički izazov, a to je ruska agresija”, naveo je Sibiha na