Telo Alija Hamneija dopremljeno u Veliku Mosalu – počeo višednevni oproštaj, izložena i tela njegove porodice

RTS pre 18 minuta
Telo Alija Hamneija dopremljeno u Veliku Mosalu – počeo višednevni oproštaj, izložena i tela njegove porodice

Dok Vašington i Teheran beleže nove diplomatske pomake posle višemesečne krize, Iran se priprema za državnu sahranu Alija Hamneija pod pojačanim merama bezbednosti. Istovremeno, nastavljaju se posrednički napori da se dođe do dogovora o budućnosti Pojasa Gaze.

Delegacije iz gotovo 100 zemalja na ceremoniji odavanja pošte Aliju Hamneiju U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju u džamiji Imama Homeinija, a delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ceremoniju, prenela je novinska agencija Mehr. Prema navodima organizatora, ceremonija se održava u molitvenoj sali kompleksa Imama Homeinija, gde su prisutne političke i verske ličnosti, kao i predstavnici
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Sahrana ajatolaha kao pobednički marš

Sahrana ajatolaha kao pobednički marš

Dojče vele pre 2 minuta
Iran očekuje dvadeset miliona ljudi na sahrani ajatolaha Hamneija

Iran očekuje dvadeset miliona ljudi na sahrani ajatolaha Hamneija

Vreme pre 7 minuta
(Foto) Telo Alija Hamneija dopremljeno u Veliku Mosalu, počinju višednevne pogrebne ceremonije u Teheranu

(Foto) Telo Alija Hamneija dopremljeno u Veliku Mosalu, počinju višednevne pogrebne ceremonije u Teheranu

Newsmax Balkans pre 27 minuta
Izložen kovčeg ubijenog vrhovnog vođe: Iran se priprema za višednevne pogrebne povorke (VIDEO)

Izložen kovčeg ubijenog vrhovnog vođe: Iran se priprema za višednevne pogrebne povorke (VIDEO)

N1 Info pre 37 minuta
Sahrana Alija Hamneija: Telo ubijenog ajatolaha dopremljeno u Veliku Mosalu

Sahrana Alija Hamneija: Telo ubijenog ajatolaha dopremljeno u Veliku Mosalu

NIN pre 47 minuta
Delegacije iz gotovo 100 zemalja na ceremoniji odavanja pošte Aliju Hamneiju

Delegacije iz gotovo 100 zemalja na ceremoniji odavanja pošte Aliju Hamneiju

Euronews pre 12 minuta
uživo Iran i SAD nastavljaju pregovore posle sahrane Hamneija, IAEA iznela procenu

uživo Iran i SAD nastavljaju pregovore posle sahrane Hamneija, IAEA iznela procenu

NIN pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonTeheranDohaputarinaGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Izveštaj: Tajna služba propustila 102 radio-poziva tokom pokušaja atentata na Trampa

Izveštaj: Tajna služba propustila 102 radio-poziva tokom pokušaja atentata na Trampa

Insajder pre 22 minuta
Kina upozorila Japan i Filipine zbog planiranih pregovora te dve zemlje o pomorskoj granici

Kina upozorila Japan i Filipine zbog planiranih pregovora te dve zemlje o pomorskoj granici

Insajder pre 27 minuta
Francuska Agencija za javno zdravlje: Tokom toplotnog talasa broj smrtnih slučajeva porastao za gotovo 30 odsto

Francuska Agencija za javno zdravlje: Tokom toplotnog talasa broj smrtnih slučajeva porastao za gotovo 30 odsto

Insajder pre 7 minuta
Tramp: Smešno je da SAD nastave jednostrani odnos sa NATO

Tramp: Smešno je da SAD nastave jednostrani odnos sa NATO

Insajder pre 7 minuta
Objavljen izveštaj istraživačkih centara CK KPK i agencije Sinhua o značaju misli Si Đinpinga

Objavljen izveštaj istraživačkih centara CK KPK i agencije Sinhua o značaju misli Si Đinpinga

Beta pre 17 minuta