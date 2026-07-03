Telo Alija Hamneija dopremljeno u Veliku Mosalu – počeo višednevni oproštaj, izložena i tela njegove porodice

Dok Vašington i Teheran beleže nove diplomatske pomake posle višemesečne krize, Iran se priprema za državnu sahranu Alija Hamneija pod pojačanim merama bezbednosti. Istovremeno, nastavljaju se posrednički napori da se dođe do dogovora o budućnosti Pojasa Gaze.

Delegacije iz gotovo 100 zemalja na ceremoniji odavanja pošte Aliju Hamneiju U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju u džamiji Imama Homeinija, a delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ceremoniju, prenela je novinska agencija Mehr. Prema navodima organizatora, ceremonija se održava u molitvenoj sali kompleksa Imama Homeinija, gde su prisutne političke i verske ličnosti, kao i predstavnici