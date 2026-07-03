BLISKOISTOČNI SUKOB: Pomak u pregovorima Vašingtona i Teherana; Iran se sprema za sahranu Alija Hamneija

TEHERAN, VAŠINGTON - Dok Vašington i Teheran beleže nove diplomatske pomake posle višemesečne krize, Iran se priprema za državnu sahranu Alija Hamneija pod pojačanim merama bezbednosti. Istovremeno, nastavljaju se posrednički napori da se dođe do dogovora o budućnosti Pojasa Gaze.

Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su pomak u indirektnim razgovorima u Dohi i dogovorili nastavak pregovora posle sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Islamske Republike Alija Hamneija. Vašington ističe da je glavni cilj denuklearizacija Irana, a u središtu poslednje runde dijaloga bio je Ormuski moreuz i pitanje buduće naplate putarina kroz uski tesnac. Za to vreme, Teheran se sprema za šestodnevnu državnu sahranu Alija Hamneija, koja počinje u subotu i –