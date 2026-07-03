Emisija "Signali": Leto u Srbiji, RTV1, 20.05

RTV pre 1 sat  |  RTV
Emisija "Signali": Leto u Srbiji, RTV1, 20.05

NOVI SAD - U Srbiji je u maju registrovano 470.000 dolazaka turista, što predstavlja rast od 7,4 odsto, a ostvareno je 1,209 miliona noćenja, odnosno 5,5 odsto više nego u maju prošle godine. Kakvi su to signali?

Da li je u pitanju samo "zagrevanje" za godinu Ekspa? Hoće li dodatno ubrzanje razvoju domaćeg turizma dati novi paket od 30.000 vaučera koji je najavio predsednik države u okviru mera za unapređenje životnog standarda građana? Ima li krize za građane Srbije kada ih uhvati putna groznica? Koliko smo spremni za takozvani "turistički patriotizam"? Šta je najtraženije u našoj zemlji? Da li su sve popularnije biciklističke i vinske rute? Koje su to hit turističke
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