UKRAJINSKA KRIZA: Spasioci i dalje pretražuju ruševine u Kijevu; Ukrajina traži hitnu isporuku raketa za "patriot"

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1631. dan. Broj stradalih u masovnom udaru na Kijev porastao je na 27, dok Moskva tvrdi da je reč isključivo o napadu na vojne ciljeve. Ukrajina je, istovremeno, ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme "patriot“.

Dok spasilačke ekipe pretražuju ruševine, broj poginulih u ruskom napadu na Kijev raste. Trenutno ih je 27, kaže je načelnik Kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko. Potraga još traje u Darničkom okrugu, zbog čega se strahuje da bi broj žrtava mogao da bude veći. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su oružane snage izvele udare visokopreciznim oružjem velikog dometa i bespilotnim letelicama na objekte vojne industrije i energetske infrastrukture u