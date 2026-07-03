Vučić sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandes

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Vučić sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandes

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandes, saopštila je Služba za saradnju s medijima.

Nakon sastanka biće održana ceremonija dodele Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i Krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je, časno obavljajući svoju dužnost, izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Sastanak će biti održan u 13.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić danas sa ministarkom odbrane Španije, nakon susreta dodela ordena porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske…

Vučić danas sa ministarkom odbrane Španije, nakon susreta dodela ordena porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića

Blic pre 1 sat
Vučić danas sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandes

Vučić danas sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandes

Euronews pre 25 minuta
Vučić i Margarita Robles na Andrićevom vencu: Predsednik Vučić dočekuje ministarku odbrane Španije

Vučić i Margarita Robles na Andrićevom vencu: Predsednik Vučić dočekuje ministarku odbrane Španije

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićLibanPredsednik SrbijeŠpanijaVojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Istorijsko savezništvo sa SAD temelj za još bolje odnose

Vučić: Istorijsko savezništvo sa SAD temelj za još bolje odnose

NIN pre 5 minuta
Vučić danas sa ministarkom odbrane Španije, nakon susreta dodela ordena porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske…

Vučić danas sa ministarkom odbrane Španije, nakon susreta dodela ordena porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića

Blic pre 1 sat
Srbija nabavlja kineski HQ-9? Šta donosi raketni sistem koji porede sa ruskim S-400

Srbija nabavlja kineski HQ-9? Šta donosi raketni sistem koji porede sa ruskim S-400

Vreme pre 1 sat
RSE: Holandija protiv nastavka pregovora Srbije i EU

RSE: Holandija protiv nastavka pregovora Srbije i EU

Vreme pre 25 minuta
Vučić danas sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandes

Vučić danas sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandes

Euronews pre 25 minuta