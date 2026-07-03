Promenljivo oblačno, sa mogućom kišom

Šabačke novosti pre 55 minuta
Promenljivo oblačno, sa mogućom kišom

U petak po Vojvodini sunčano i toplije uz slab dnevni razvoj oblaka.

Južnije od Save i Dunava promenljivo oblačno vreme sa povremenom kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Ujutru i pre podne je verovanija kiša, dok će popodne biti više sunčanih intervala. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna temperatura od 25°C u Užicu do 31°C na severu Vojvodine. Uveče je moguća kiša samo na krajnjem jugu Srbije. U subotu prijatno vreme bez vrućine uz
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