Zvaničnici Srbije pozvali EU da odblokira proces evropskih integracija

Savremena politika pre 6 sati
Zvaničnici Srbije pozvali EU da odblokira proces evropskih integracija

Na panelu „Reformski zamah Srbije – od obećanja do rezultata“ predstavnici vlasti pokušali su da evropskim zvaničnicima i diplomatama predstave Srbiju kao zemlju koja je ušla u novu fazu reformi i spremna je za nastavak procesa pristupanja. Autor: Savremena politika 03. 07. 2026. u 18:38

BRISEL – Srpski zvaničnici zatražili su u petak u Briselu od Evropske unije da posle gotovo četiri i po godine odblokira pristupne pregovore sa Srbijom otvaranjem Klastera 3, uz poruku da je Beograd ostvario konkretan napredak u reformama i da očekuje da bude ocenjen na osnovu postignutih rezultata. Prema izvorima u Briselu, Evropska komisija bi u narednim danima trebalo da državama članicama predstavi svoju procenu ispunjenosti preostalih merila, nakon čega će
Otvori na savremenapolitika.com

Povezane vesti »

Poruke iz Brisela - Srbija spremna za reforme: Potrebno ohrabrenje iz EU i otvaranje klastera 3

Poruke iz Brisela - Srbija spremna za reforme: Potrebno ohrabrenje iz EU i otvaranje klastera 3

Euronews pre 4 sati
Siniša Mali: Srbija je ekonomski već integrisana u EU

Siniša Mali: Srbija je ekonomski već integrisana u EU

Politika pre 5 sati
Brnabić, Mali, Đurić i Starović u Briselu na događaju u organizaciji Vlade Srbije i Misije Srbije pri EU

Brnabić, Mali, Đurić i Starović u Briselu na događaju u organizaciji Vlade Srbije i Misije Srbije pri EU

Insajder pre 7 sati
Srbija spremna da sprovede reforme, potrebno ohrabrenje iz EU u vidu otvaranja Klastera 3

Srbija spremna da sprovede reforme, potrebno ohrabrenje iz EU u vidu otvaranja Klastera 3

RTV pre 6 sati
Đurić: Srbija posvećena putu ka EU, kao i očuvanju dobrih odnosa sa susedima

Đurić: Srbija posvećena putu ka EU, kao i očuvanju dobrih odnosa sa susedima

RTV pre 8 sati
Mali: Srbija je najveća i najbrže rastuća ekonomija na ZB, ekonomski već deo EU

Mali: Srbija je najveća i najbrže rastuća ekonomija na ZB, ekonomski već deo EU

RTV pre 8 sati
Đurić: Članstvo u EU bi Zapadnom Balkanu donelo više stabilnosti i oslabilo etnonacionalizam

Đurić: Članstvo u EU bi Zapadnom Balkanu donelo više stabilnosti i oslabilo etnonacionalizam

Beta pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBriselEUEvropska komisijaSrbija i EU

Politika, najnovije vesti »

Jedina nada vlasti je da ponovo unese apatiju među građane

Jedina nada vlasti je da ponovo unese apatiju među građane

Radar pre 1 sat
Starović: Srbija i dalje blokirana u otvaranju Klastera 3 uprkos preporuci Evropske komisije

Starović: Srbija i dalje blokirana u otvaranju Klastera 3 uprkos preporuci Evropske komisije

Danas pre 6 sati
„Samo replika onog što Vučić radi 14 godina“: Gradonačelnik Niša pozivao građane i predvodio autobuski konvoj na predizborni…

„Samo replika onog što Vučić radi 14 godina“: Gradonačelnik Niša pozivao građane i predvodio autobuski konvoj na predizborni miting SNS u Beogradu

Danas pre 6 sati
Dimitrijević: Izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ne garantuju da ćemo imati kvalitetniji izborni proces

Dimitrijević: Izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ne garantuju da ćemo imati kvalitetniji izborni proces

Danas pre 6 sati
Podrška evrointegracijama i aktuelnoj vlasti u Srbiji uglavnom ne idu ruku pod ruku

Podrška evrointegracijama i aktuelnoj vlasti u Srbiji uglavnom ne idu ruku pod ruku

Savremena politika pre 1 dan