Zvaničnici Srbije pozvali EU da odblokira proces evropskih integracija

Na panelu „Reformski zamah Srbije – od obećanja do rezultata“ predstavnici vlasti pokušali su da evropskim zvaničnicima i diplomatama predstave Srbiju kao zemlju koja je ušla u novu fazu reformi i spremna je za nastavak procesa pristupanja. Autor: Savremena politika 03. 07. 2026. u 18:38

BRISEL – Srpski zvaničnici zatražili su u petak u Briselu od Evropske unije da posle gotovo četiri i po godine odblokira pristupne pregovore sa Srbijom otvaranjem Klastera 3, uz poruku da je Beograd ostvario konkretan napredak u reformama i da očekuje da bude ocenjen na osnovu postignutih rezultata. Prema izvorima u Briselu, Evropska komisija bi u narednim danima trebalo da državama članicama predstavi svoju procenu ispunjenosti preostalih merila, nakon čega će