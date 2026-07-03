Gašić sa ministarkom odbrane Španije o saradnji u oblasti odbrane i političko-bezbednosnoj situaciji

Serbian News Media pre 4 sati
Gašić sa ministarkom odbrane Španije o saradnji u oblasti odbrane i političko-bezbednosnoj situaciji

Ministar odbrane Bratislav Gašić razgovarao je danas sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandes o saradnji u oblasti odbrane i političko-bezbednosnoj situaciji.

Zahvalio je na posthumnom odlikovanju pripadnika Vojske Srbije, starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je nastradao tokom vršenja službe u multinacionalnoj operaciji UNIFIL u Libanu. On je rekao da je od posebnog značaja da se u teškim trenucima iskaže solidarnost i međusobna podrška te da je obaveza da se u zaštiti univerzalnih ljudskih vrednosti i očuvanju globalnog mira pokaže da Jovanović, kao ni ostali pripadnici mirovnih snaga UN, nisu uzalud položili
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