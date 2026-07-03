Petrović: „Vlast zloupotrebljava autentično tumačenje o ostavkama u REM-u“

Serbian News Media pre 6 sati
Petrović: „Vlast zloupotrebljava autentično tumačenje o ostavkama u REM-u“

Petrović je posle sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo rekao da u predlogu vlasti za autentično tumačenje postoji „novi konstrukt“ bez utemeljenja u zakonu.

Po njegovim rečima, na tome se gradi tvrdnja da članovi Saveta REM nisu mogli da podnesu ostavke jer nisu faktički preuzeli funkcije. On je naveo da je više puta tražio odgovor Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na pitanje gde su u zakonu i u kojim članovima uporište za takve tvrdnje, ali odgovor nije dobio. Petrović je ocenio da je na delu očigledna zloupotreba autentičnog tumačenja zarad političkih potreba vlasti. Prema njegovim rečima, 19. decembra prošle
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Skupština se posle šest meseci setila REM-a: Vlast u žurbi ispunjava evropske zahteve

Skupština se posle šest meseci setila REM-a: Vlast u žurbi ispunjava evropske zahteve

N1 Info pre 30 minuta
Brnabić: "Na dnevnom redu sednice Skupštine zakazane za ponedeljak važni zakoni za Srbiju"

Brnabić: "Na dnevnom redu sednice Skupštine zakazane za ponedeljak važni zakoni za Srbiju"

Blic pre 2 sata
Skupštinski Odbor: Opravdan Predlog o autentičnom tumačenju, omogućava da REM radi

Skupštinski Odbor: Opravdan Predlog o autentičnom tumačenju, omogućava da REM radi

Cenzolovka pre 4 sati
Petrović (SRCE) za TV N1: Vlast zloupotrebljava institut autentičnog tumačenja, to što su članovi Saveta REM podneli ostavke…

Petrović (SRCE) za TV N1: Vlast zloupotrebljava institut autentičnog tumačenja, to što su članovi Saveta REM podneli ostavke SNS tumači da nisu

Glas Šumadije pre 3 sata
Novi dan o slučaju otetog i prebijenog aktiviste iz Rakovice

Novi dan o slučaju otetog i prebijenog aktiviste iz Rakovice

N1 Info pre 5 sati
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo podržao predlog za autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo podržao predlog za autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima

NIN pre 6 sati
Odbor podržao predlog za autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima

Odbor podržao predlog za autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

REMSrce

Politika, najnovije vesti »

Starović: Srbija i dalje blokirana u otvaranju Klastera 3 uprkos preporuci Evropske komisije

Starović: Srbija i dalje blokirana u otvaranju Klastera 3 uprkos preporuci Evropske komisije

Danas pre 1 sat
„Samo replika onog što Vučić radi 14 godina“: Gradonačelnik Niša pozivao građane i predvodio autobuski konvoj na predizborni…

„Samo replika onog što Vučić radi 14 godina“: Gradonačelnik Niša pozivao građane i predvodio autobuski konvoj na predizborni miting SNS u Beogradu

Danas pre 1 sat
Dimitrijević: Izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ne garantuju da ćemo imati kvalitetniji izborni proces

Dimitrijević: Izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ne garantuju da ćemo imati kvalitetniji izborni proces

Danas pre 2 sata
Skupština se posle šest meseci setila REM-a: Vlast u žurbi ispunjava evropske zahteve

Skupština se posle šest meseci setila REM-a: Vlast u žurbi ispunjava evropske zahteve

N1 Info pre 30 minuta
Starović: Srbija i dalje blokirana u otvaranju Klastera 3 uprkos preporuci Evropske komisije

Starović: Srbija i dalje blokirana u otvaranju Klastera 3 uprkos preporuci Evropske komisije

Insajder pre 35 minuta