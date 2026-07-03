Petrović: „Vlast zloupotrebljava autentično tumačenje o ostavkama u REM-u“

Petrović je posle sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo rekao da u predlogu vlasti za autentično tumačenje postoji „novi konstrukt“ bez utemeljenja u zakonu.

Po njegovim rečima, na tome se gradi tvrdnja da članovi Saveta REM nisu mogli da podnesu ostavke jer nisu faktički preuzeli funkcije. On je naveo da je više puta tražio odgovor Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na pitanje gde su u zakonu i u kojim članovima uporište za takve tvrdnje, ali odgovor nije dobio. Petrović je ocenio da je na delu očigledna zloupotreba autentičnog tumačenja zarad političkih potreba vlasti. Prema njegovim rečima, 19. decembra prošle