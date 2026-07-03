Veća naplata poreza i doprinosa u Severnoj Makedoniji

Serbian News Media pre 6 sati
Veća naplata poreza i doprinosa u Severnoj Makedoniji

Naplata poreza i doprinosa u Severnoj Makedoniji je u prvoj polovini 2026, računato u evrima, bila 2,27 milijardi što je 232 miliona evra više nego u istom periodu prošle godine.

Uprava javnih prihoda je danas saopštila da je u periodu januar-jun 2026. poreski prihodi veći za 14,9 odsto – porastao je na 74,1 milijardi denera, a prihod od doprinosa je za 7,6 odsto veći nego u istom periodu 2025. godine i iznosio je 65,05 milijardi denara. U junu je zabeležen značajan porast ostvarenih poreskih prihoda od 41,6 odsto, kao i povećanje prihoda od socijalnih doprinosa od 12 procenata u odnosu na isti mesec prethodne godine. Navedeno je i da porez
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