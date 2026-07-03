Đoković preživeo neočekivanu dramu i izjednačio se sa Federerom!

Novak Đoković prebrodio je očajan treći set, nadigrao Artura Rinderkneša u prvom međusobnom susretu i plasirao se u osminu finala Vimbldona 18. put - 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

Ujedno, sa 105 pobeda izjednačio se sa Rodžerom Federerom na vrhu večne liste ovog grend slema. Stigao je srpski teniser rano do brejka, ali veliki pad koncentracije i mnogo klizanja poklonili su izjednačenje rivalu već u narednom gemu. Ubrzo su stigle nove patike, koje su „pogurale“ Noleta do novog brejka u finišu i osvajanja prvog seta – 7:5. Interesantno, samo 10 poena osvojenih na servis protivnika bilo je dovoljno da mu ga sedmostruki šampion Vimbldona dva