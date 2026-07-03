Ronaldo: Moramo da znamo i da patimo, o penziji kasnije

Sport klub pre 12 minuta  |  Autor: Vladimir Vesić
Ronaldo: Moramo da znamo i da patimo, o penziji kasnije

Jedan od junaka prolaska Portugalije u osminu finala Svetskog prvenstva bez sumnje je Kristijano Ronaldo.

Bio je strelac izjednačujućeg gola protiv Hrvatske i priznao da ekipa raste na turniru. Ronaldo je postigao izjednačujući gol sa penala, svoj treći na ovogodišnjem Mundijalu i ukupno 11. na svim svetskim prvenstvima. – Imao sam popodne osećaj da će meč odlučiti penal(i). Pripremali smo se za to. Srce mi je lupalo, ali sam se oslonio na svoje instikte i verovao da ću postići gol. Uvek verujem – rekao je Ronaldo. Ovo je velika doza samopouzdanja za čitav tim, kome
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