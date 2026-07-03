(VIDEO) Stanković u stilu Simeonea, ljut na igrače: "Ovako se ne igra za Zvezdu!"

Dejan Stanković je bio prilično ljut na svoje izabranike posle novog pripremnog meča.

U austrijskom Vindišgartenu, Crvena zvezda nije uspela da savlada Linc, bilo je 2:2, a opširnije o samom meču možete čitati OVDE. Jedan od detalja koji su izazvali veliku pažnju jeste i onaj kada je na poluvremenu, pri vođstvu 2:1 za crveno-bele, Dejan Stanković otrčao u svlačionicu poprilično besan, poput Dijega Simeonea. Tu situaciju možete videti na 53:35 snimka u prilogu. Šta je to imao da kaže Stanković? "Da sam znao kako će da izgleda ova utakmica, ne bih je