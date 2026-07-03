Voli skandale i zna da napravi iznenađenje: Novaka je iznervirao – a sada igra protiv njega

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, u trećem kolu Vimbldona igraće protiv Francuza Artura Rinderkneša sa kojim se do sada nikada nije sastajao.

Posle rutinske pobede protiv Stefanosa Cicipasa, Novaka Đokovića očekuje susret sa igračem koga ne poznaje ni približno toliko dobro kao grčkog tenisera. Ne samo da Novak i Artur Rinderkneš do sada nikada nisu igrali jedan protiv drugog već francuski teniser često zna da iznenadi, kako pozitivno tako i negativno. Rinderkneš ima 28 godina i tokom karijere nikada nije došao do titule, a igrao je dva finala, jedno 2022. godine u Adelejdu i drugo prošle godine na