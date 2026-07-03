Vučić posthumno odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Sputnik pre 1 sat
Vučić posthumno odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu.

U Ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena, za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku. Pripadnik Vojske Srbije (VS) stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija (UN) u Libanu, izgubio je život 4. juna od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Vučić posthumno odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Vučić posthumno odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

NIN pre 56 minuta
Vučić posthumno odlikovao starijeg vodnika Milovana Jovanovića: Orden Karađorđeve zvezde za poginulog vojnika

Vučić posthumno odlikovao starijeg vodnika Milovana Jovanovića: Orden Karađorđeve zvezde za poginulog vojnika

Dnevnik pre 11 minuta
Vučić posthumno odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Vučić posthumno odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

RTV pre 1 sat
Vučić posthumno odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Vučić posthumno odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Blic pre 1 sat
Vučić posthumno odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Vučić posthumno odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Euronews pre 1 sat
Vučić posthumno odlikovao Milovana Jovanovića koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Vučić posthumno odlikovao Milovana Jovanovića koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

RTS pre 1 sat
Posthumno odlikovan pripadnik Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Posthumno odlikovan pripadnik Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićUNLibanPredsednik SrbijeVojska Srbijesrbija

Politika, najnovije vesti »

RSE analizirao fotografije: Ko se dovodi u vezu sa obezbeđenjem Veselinovića i Radoičića?

RSE analizirao fotografije: Ko se dovodi u vezu sa obezbeđenjem Veselinovića i Radoičića?

N1 Info pre 51 minuta
Holandija ne podržava otvaranje Klastera 3 sa Srbijom zbog zabrinutosti za vladavinu prava

Holandija ne podržava otvaranje Klastera 3 sa Srbijom zbog zabrinutosti za vladavinu prava

Mašina pre 56 minuta
Beriša čestitao Dan osnivanja Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine

Beriša čestitao Dan osnivanja Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine

Beta pre 41 minuta
Opet o Srbiji: Kad Evropski parlament usvaja novi izveštaj i šta je predviđeno tada?

Opet o Srbiji: Kad Evropski parlament usvaja novi izveštaj i šta je predviđeno tada?

Danas pre 56 minuta
Vučić i patrijarh Porfirije na prijemu povodom 250 godina nezavisnosti SAD

Vučić i patrijarh Porfirije na prijemu povodom 250 godina nezavisnosti SAD

Danas pre 21 minuta