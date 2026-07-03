Ivana Knol isprozivala sudiju posle poraza Hrvatske od Portugala: "Odradio si tako s**nje posao"

Porazom od Portugalije rezultatom 2:1, fudbaleri Hrvatske završili su učešće na Mundijalu u Severnoj Americi.

Ivan Perišić je doneo prednost "vatrenima", ali su i Kristijano Ronaldo i Gonsalo Ramoš preokret priredili do kraja utakmice. Najviše prašine podiglo se posle poništenog gola za Hrvatsku u 90+13 minutu, kada je navodno Matanović igrao loptom, što je ukazao senzor koji se u istoj nalazi. Tako je proigrao Pašalića, koji se u momentu kontakta nalazio u ofsajdu, a upravo je on asistirao Gvardiolu. Tehnologija je rekla svoje, ali ima i onih koji se sa tim ne slažu.