Javio se fudbaler zbog kog je Hrvatska ostala bez gola u 103. minutu, otkrio šta se zaista desilo

Telegraf pre 48 minuta  |  Telegraf.rs
Javio se fudbaler zbog kog je Hrvatska ostala bez gola u 103. minutu, otkrio šta se zaista desilo

Posle dosta kontroverzi na kraju utakmice, Portugal je pobedio Hrvatsku 2:1 i prošao u nokaut fazu Svetskog prvenstva u fudbalu.

Trenutak odluke iz 94. minuta i gol Gonsala Ramoša ipak nije ostao jedini bitan momenat. U 103. minutu, odnosno trinaestom u nadoknadi drugog poluvremena, Joško Gvardiol je dao gol, koji je sudija Espen Eskas naknadno poništio, posle dojave iz VAR sobe i senzora koji se aktivirao u lopti, a koji je ukazao na to da je Igor Matanović igrao loptom. On je poslao pas za asistenta Marija Pašalića, koji je bio u ofsajdu. Matanović se oglasio posle utakmice i otkrio šta se
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