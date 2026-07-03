Kinezi pregazili konkurenciju u junu: Akcije proizvođača električnih automobila skočile u nebo

Telegraf pre 12 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Kinezi pregazili konkurenciju u junu: Akcije proizvođača električnih automobila skočile u nebo

Akcije vodećih kineskih proizvođača električnih vozila porasle su danas nakon što su Bi-Vaj-Di (BYD) i Šaomi (Xiaomi) objavili dobre rezultate isporuka za jun, što je podstaklo očekivanja da se tržište postepeno oporavlja posle višemesečnog slabljenja.

BYD, najveći svetski proizvođač električnih i hibridnih vozila, saopštio je da je prošlog meseca isporučio 403.472 vozila, što je za 5,5 odsto više nego godinu dana ranije, prenosi CNBC. Rast prodaje ostvaren je zahvaljujući rekordnom izvozu od 175.349 vozila, dok je prodaja na domaćem tržištu nastavila da opada usled slabljenja potražnje u Kini. Xiaomi je istovremeno saopštio da je u junu treći mesec zaredom isporučio više od 30.000 električnih automobila, ali
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