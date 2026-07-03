Kolinda Grabar Kitarović došla na SP, svi su gledali u bivšu predsednicu Hrvatske i ono što je imala u ruci

Fudbaleri Portugalije i Hrvatske odigrali su očajno prvo poluvreme u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

Deluje da je ulog utakmice "pojeo" oba tima... Jedan od najgorih susreta posmatrali smo u prvom poluvremenu, ali tu je i dalje nastavak okršaja, koji bi mogao da donese dosta uzbuđenja, a naravno i potencijalni produžeci i penali su u igri. Hrvati su u Torontu, pred utakmic, popunili ulice, a među navijačima bilo je mesta i za bivšu predsednicu države Kolindu Grabar Kitarović. Privukla je dosta pažnje, navijači su je "saletali" sa svih strana, a Kolind je imala i