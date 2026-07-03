Kraj jedne ere! Stigla neverovatna vest pred Portugalija - Hrvatska: "Kristijano Ronaldo završava karijeru"

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Kraj jedne ere! Stigla neverovatna vest pred Portugalija - Hrvatska: "Kristijano Ronaldo završava karijeru"

Kristijano Ronaldo mogao bi večeras da započne svoju poslednju nokaut fazu na Svetskom prvenstvu u dresu Portugala! Neposredno pred duel sa Hrvatskom u šesnaestini finala Mundijala pojavila se informacija koja je odjeknula fudbalskim svetom i nagovestila kraj jedne od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji.

Prema navodima koje je objavio poznati fudbalski insajder Fabrizio Romano, Ronaldova sestra Katja tvrdi da će kapiten Portugala završiti reprezentativnu karijeru odmah po okončanju Svetskog prvenstva. - Uživajte dok traje. Uskoro se završava. Informacija koju imam iz pouzdanog izvora jeste da je ovo njegov poslednji ples - rekla je Katja za Sport TV. Vest dolazi svega nekoliko sati uoči velikog okršaja Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala, pa dodatno podiže
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