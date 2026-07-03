Kreće udarni talas putovanja: Na Gradini zadržavanje 30 minuta, ostali prelazi za sada prohodni

Telegraf pre 27 minuta  |  Telegraf.rs
Kreće udarni talas putovanja: Na Gradini zadržavanje 30 minuta, ostali prelazi za sada prohodni

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije od 7.15 časova, na graničnom prelazu Gradina, na izlazu iz Srbije, zadržavanje za putnička motorna vozila iznosi oko 30 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, što je dobra vest za vozače koji su ovih dana krenuli na putovanja ka moru, ali i za one koji se vraćaju u zemlju. Bez većih gužvi je i na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, gde, prema dostupnim informacijama, nema zadržavanja vozila. Ipak, vozačima se savetuje dodatni oprez, jer su radovi u toku na više važnih saobraćajnica u zemlji. Na auto-putu E-763, na deonici Obrenovac
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