Ministarstvo odbrane: Intenzivna letačka obuka u protivoklopnoj helikopterskoj eskadrili u Kraljevu

Telegraf pre 14 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ministarstvo odbrane: Intenzivna letačka obuka u protivoklopnoj helikopterskoj eskadrili u Kraljevu

Intenzivna obuka letačkog i tehničkog sastava za realizaciju namenskih zadataka danju i noću u 714. protivoklopnoj helikopterskoj eskadrili sprovodi se na aerodromu "Morava" u Kraljevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da mlađi piloti u okviru letačke obuke u protivoklopnoj helikopterskoj eskadrili prolaze obuku za vođu odeljenja helikoptera, dok iskusniji kadar ove jedinice 98. vazduhoplovne brigade izvršava letačke zadatke i prolazi složenije oblike obuke radi održavanja trenaža i unapređenja osposobljenosti. Komandant eskadrile major Branko Stanković ističe da se letenje izvodi u dnevnim i noćnim uslovima na helikopterima "gama" i Mi-35. "U sklopu
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