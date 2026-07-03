Miško Ražnatović se hitno oglasio zbog onoga što je video: "Često sam kritikovao, pogrešio sam"

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Švajcarsku na gostovanju 97:73 i tako se zagrejala za duel protiv Bosne i Hercegovine za nekoliko dana u okviru poslednjeg kola prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Orlovi su prelomili duel u drugom poluvremenu, a dvojac Nikola, Jokić i Jović, predvodio je tim sa po 22 poena. Centar Denvera dodao je i 14 skokova i sedam asistencija. Specijalan gost na meču bio je Džamal Marej, saigrač Jokića u Nagetsima, a posle susreta na Instagramu se javio menadžer Miško Ražnatović. - Često sam kritikovao FIBA-in sistem kvalifikacija za velike međunarodne turnire, gde najbolji igrači često nisu u stanju da predstavljaju svoje