Od ovog datuma u Srbiji počinje novi toplotni talas

Vikend pred nama biće sunčan i veoma ugodan. Biće umereno toplo i bez većih vrućina. Biće dosta prijatnije i noći. Očekuje se veoma vetrovito. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku Srbije i veoma jak. Maksimalna temperatura biće od 25 do 30 stepeni, u Beogradu od 26 do 28 stepeni, što su i prosečne temperature za početak jula. Sledeće sedmice biće promenljivo, uz smenu sunca i oblaka. Povremeno se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom. U