Odluka o zabrani izvoza nafte i derivata ponovo na snazi: Šta to znači za domaće tržište?

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Odluka o zabrani izvoza nafte i derivata ponovo na snazi: Šta to znači za domaće tržište?

Vlada Srbije produžila je do 31. jula važenje Odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, objavljeno je u najnovijem broju Službenog glasnika.

Prethodna odluka važila je do 2. jula, a novom izmenom njena primena produžena je za još mesec dana. Kako se navodi u obrazloženju, mera ostaje na snazi zbog i dalje prisutnih poremećaja na globalnom energetskom tržištu, koji utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima i smanjenu ponudu. Cilj je da se obezbedi stabilno snabdevanje domaćeg tržišta i spreče eventualne nestašice ili nagli rast cena goriva. Privremena zabrana izvoza prvi put je uvedena početkom
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