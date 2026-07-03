Optužnica za vozača koji je automobilom udario deda Veroljuba tokom blokada

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs
Optužnica za vozača koji je automobilom udario deda Veroljuba tokom blokada
Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv Miodraga S. (41) zbog postojanja opravdane sumnje da je 14. maja 2026. godine u Bulevaru kralja Aleksandra opšte opasnom radnjom izazvao opasnost za život i telo ljudi i to na mestu gde je okupljen veći broj građana, usled čega je nastupila teška telesna povreda kod oštećenog Veroljuba S. Optužnim predlogom okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Teško delo protiv opšte
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