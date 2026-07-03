Ronaldo srušio Hrvatsku, a onda potezom pokazao kakav je čovek, evo zbog čega je obukao dres sa brojem 21

Fudbaleri Portugalije eliminisali su Hrvatsku u šesnaestini finala Svetskog prvenstva rezultatom 2:1 i to nakon velikog preokreta.

Neverovatne stvari su se dešavale... Gol Ivana Perišića, sa bele tačke je relativno brzo neutralisao Kristijano Ronaldo, a onda je posle pregršt propuštenih šansi na obe strane, usledio gol za pobedu Gonsala Ramoša u četvrtom minutu nadoknade. Situacija iz trinaestog minuta sudijskog dodatka ipak je obeležila duel i poništen gol Joška Gvardiola. Ipak, neke stvari su daleko iznad fudbala. Naime, posle utakmice, ceo tim Portugalije odao je počast tragičnom poginulom