Selektor Hrvatske iznenadio sve na konferenciji, ovo niko nije očekivao: "Sada nisu smeli, vreme je..."

Telegraf pre 26 minuta  |  Telegraf.rs
Selektor Hrvatske iznenadio sve na konferenciji, ovo niko nije očekivao: "Sada nisu smeli, vreme je..."

Fudbalska reprezentacija Portugalije plasirala se u osminu finala Mundijala pobedom protiv Hrvatske 2:1 u duelu koji je obilovao uzbudljivim momentima.

Na konferenciji za medije posle duela, selektor Hrvatske Zlatko Dalić prvo je čestitao rivalu i svom timu. - Prvo čestitam Portugalu i želim im svu sreću u nastavku. Plan za prvo poluvreme bio je sačuvati gol, ali blok nije trebao stajati toliko nisko. Uspeli smo se obraniti i nismo primili pogodak. U drugom delu smo zaista okrenuli utakmicu na našu stranu, stvorili dosta prilika i na kraju nismo zaslužili ovakav rezultat. Mogu samo čestitati momcima, ali eto, u
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