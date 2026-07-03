Sve oči uprte u Desingericu i njegovu ženu: On o vezi Jakova i Džejle "Želim im brak kao Zorica i Kemiš"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Sve oči uprte u Desingericu i njegovu ženu: On o vezi Jakova i Džejle "Želim im brak kao Zorica i Kemiš"

Dragomir Despić Desingerica stigao je na finale „Pinkovih zvezda“, a svojim stajlingom iznenadio je sve prisutne. reper je bio u elegantnom izdanju od glave do pete u crnom obučen, što je iznenadilo mnoge.

Podsetimo se jelena Karleuša mu je ranije sugerisala da bi volela da ga vidim u takvom izdanju te da smatra da mu to lepo stoji. Kako se čini, poslušao je. - Je l' sam obećao, pun gas, da j**e rak raka, biće moja svaka. Osećam se neprijatno, jedva čekam da se završi, poneo sam japanke i majicu, nije ovo moj teren. Mnogo je civil, ali obećao sam da ću da obučem košulju - rekao je Desingerica na samom početku razgovora. - A cipele - upitali su okupljeni novinari. - A
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