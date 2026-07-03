Vučić posthumno odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vučić posthumno odlikovao pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu.

U Ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena, za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku. Pripadnik Vojske Srbije (VS) stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija (UN) u Libanu, izgubio je život 4. juna od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u
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