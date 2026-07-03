Zbog ovoga je Hrvatskoj poništen gol u 103. minutu, ova novina je izbacila komšije sa Svetskog prvenstva

Velika tragedija za Hrvatsku na Svetskom prvenstvu, i fudbal, koji nam je opet priredio nezaboravnu predstavu.

Portugalija je posle velikog preokreta izbacila "vatrene" rezultatom 2:1 i prošla u osminu finala. Posle sumornih prvih 45 minuta, u drugom smo gledali pravi šou i spektakl. Najpre je Ivan Perišič doveo Hrvate u prednost, a Kristijano Ronaldo je posle poništenog gola, ipak uspeo da pogodi prvi put ikada u nokaut fazi Mundijala. U smiraju utakmice, nakon nekoliko promašaja na obe strane, Gonsalo Ramoš je pogodio za 2:1 i delirijum Portugalaca. Igrao se 94. minut,