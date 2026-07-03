Alimpijević zahvalan navijačima: Napravili su divnu atmosferu i dali nam dodatnu energiju

Večernje novosti pre 33 minuta
Alimpijević zahvalan navijačima: Napravili su divnu atmosferu i dali nam dodatnu energiju

SELEKTOR košarkaša Srbije Dušan Alimpijević pohvalio je posle pobede nad Švajcarskom (97:73), igru ekipe u drugom poluvremenu i zahvalio se navijačima koji su napravili divnu atmosferu i dali dodatnu energiju "orlovima".

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages On je istakao da su njegovi igrači maksimalno respektovali protivnika. - Pre svega moram da kažem veliki rispekt za protivnika. Vidim ih kao velike borce i ekipu sa velikim samopouzdanjem, uvek je teško igrati protiv njih. Bravo za obe utakmice, stvorili su nam velike probleme. FIBA prozori su veoma teški, videli ste nekoliko šokantnih rezultata, a mi smo u ovu utakmicu ušli sa velikim poštovanjem prema protivniku - rekao je
Otvori na novosti.rs

Pročitajte još

Tužne vesti: Preminula legenda Zvezde, otac Igora Rakočevića

Tužne vesti: Preminula legenda Zvezde, otac Igora Rakočevića

Večernje novosti pre 1 sat
Preminuo otac Igora Rakočevića: Bio je legenda Zvezde, nosio crveno-beli dres punih 10 godina

Preminuo otac Igora Rakočevića: Bio je legenda Zvezde, nosio crveno-beli dres punih 10 godina

Kurir pre 1 sat
Zvezda se oprostila od Gorana Rakočevića: Biranim rečima prate legendu u večnost

Zvezda se oprostila od Gorana Rakočevića: Biranim rečima prate legendu u večnost

Mondo pre 1 sat
Preminula Zvezdina legenda - otac Igora Rakočevića

Preminula Zvezdina legenda - otac Igora Rakočevića

B92 pre 1 sat
Srbija na NBA pogon Jokića i Jovića srušila Švajcarsku

Srbija na NBA pogon Jokića i Jovića srušila Švajcarsku

Danas pre 4 sati
Preminuo Goran Rakočević

Preminuo Goran Rakočević

Sport klub pre 1 dan
Košarkaši Srbije deklasirali Švajcarsku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Košarkaši Srbije deklasirali Švajcarsku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Insajder pre 2 sata

Ključne reči

KošarkaBorčaFIBADušan AlimpijevićKosarkaska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Beretini savladao Fisa u jednom od najboljih mečeva: Mislim da je za nas tenisere ključno da uvek imamo samopouzdanje kada…

Beretini savladao Fisa u jednom od najboljih mečeva: Mislim da je za nas tenisere ključno da uvek imamo samopouzdanje kada iskoračimo na teren

Kurir pre 8 minuta
Portugal - Hrvatska: Smor je blaga reč! Duplo ništa posle poluvremena! Videli smo samo jedan šut u okvir gola

Portugal - Hrvatska: Smor je blaga reč! Duplo ništa posle poluvremena! Videli smo samo jedan šut u okvir gola

Kurir pre 13 minuta
Prenos, Portugal - Hrvatska: Ovo se nije očekivalo

Prenos, Portugal - Hrvatska: Ovo se nije očekivalo

Večernje novosti pre 13 minuta
Basket 3x3 se vraća kući: Novi Sad domaćin više turnira, iza cele priče stoji Dušan Bulut

Basket 3x3 se vraća kući: Novi Sad domaćin više turnira, iza cele priče stoji Dušan Bulut

Kurir pre 53 minuta
Kristijano Ronaldo završava karijeru?! Šokantna vest pred meč Portugal - Hrvatska! Oglasila se Katja: Uživajte u njegovom…

Kristijano Ronaldo završava karijeru?! Šokantna vest pred meč Portugal - Hrvatska! Oglasila se Katja: Uživajte u njegovom poslednjem plesu

Kurir pre 1 sat