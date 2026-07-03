Alimpijević zahvalan navijačima: Napravili su divnu atmosferu i dali nam dodatnu energiju

SELEKTOR košarkaša Srbije Dušan Alimpijević pohvalio je posle pobede nad Švajcarskom (97:73), igru ekipe u drugom poluvremenu i zahvalio se navijačima koji su napravili divnu atmosferu i dali dodatnu energiju "orlovima".

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages On je istakao da su njegovi igrači maksimalno respektovali protivnika. - Pre svega moram da kažem veliki rispekt za protivnika. Vidim ih kao velike borce i ekipu sa velikim samopouzdanjem, uvek je teško igrati protiv njih. Bravo za obe utakmice, stvorili su nam velike probleme. FIBA prozori su veoma teški, videli ste nekoliko šokantnih rezultata, a mi smo u ovu utakmicu ušli sa velikim poštovanjem prema protivniku - rekao je