Hrvatska gleda i ne veruje! Evo šta je najveći sudija svih vremena rekao o meču sa Portugalom

Utakmica osmine finala Svetskog prvenstva između Portugala i Hrvatske izazvala je mnogo reakcija.

Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia "Vatreni" su poveli golom Ivana Perišića u 53. minutu, zatim je Portugal izjednačio penalom Kristijana Ronalda u 68. minutu, a Gonsalo Ramos je u poslednjim sekundama postigao gol za slavlje Portugalaca. Utakmica je podelila fudbalsku javnost, najviše zbog nekih sudijskih odluka koje su očigledno naštetile Hrvatskoj. Dosuđeni penal nakon intervencije VAR-a izazvao je burne reakcije i kritike, a mnogi smatraju da je