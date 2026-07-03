Interpol je traži, policija upala u stan: Novi detalji istrage eksplozije u Monaku

Večernje novosti pre 2 sata
Interpol je traži, policija upala u stan: Novi detalji istrage eksplozije u Monaku

NEMAČKA policija pretresla je stan u saveznoj pokrajini Hesen u okviru istrage protiv 39-godišnje državljanke Ukrajine za kojom je raspisana međunarodna poternica u vezi sa eksplozijom u Monaku u kojoj su u ponedeljak 29. juna tri osobe teško povređene, prenosi Špigel.

Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia Prema saopštenju nemačkih i francuskih istražnih organa, pretres je sproveden u okrugu Majn-Taunus, gde su, osim stana, pretraženi i zaplenjeni predmeti iz vozila koje je koristila osumnjičena, a dokazi su prosleđeni vlastima Monaka. Istraga se odnosi na eksploziju ispred stambene zgrade u Monaku, gde je navodno ostavljen paket koji je potom eksplodirao. Osumnjičena se tereti za pokušaj ubistva i krivična dela u vezi sa
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