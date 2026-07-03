Prkosna poruka trampu: Počela višednevna pogrebna ceremonija Alija Hamneia (foto)

Večernje novosti pre 16 minuta
Prkosna poruka trampu: Počela višednevna pogrebna ceremonija Alija Hamneia (foto)

POSLE višemesečnog odlaganja, Teheran je usred organizacije šestodnevne sahrane pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, koja će se održati u više gradova, uz pojačane mere bezbednosti i u trenutku kada se vode osetljivi pregovori između SAD i Irana o Ormuskom moreuzu, nuklearnom programu i sankcijama.

Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi Iran se priprema za najveću državnu sahranu u istoriji Islamske Republike. Ceremonije će se održavati u pet gradova u Iranu i Iraku tokom šest dana, počev od subote, dok zemlja sahranjuje pokojnog ajatolaha Alija Hamneija skoro četiri meseca nakon njegove pogibije u prvim američko-izraelskim udarima na početku rata 28. februara. Ali Hamnei je 37 godina bio vrhovni vođa Islamske Republike, što ga čini drugim najdugovečnijim
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