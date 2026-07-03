Tamna kosa i tetovaža zmije: Ko je žena osumnjičena za pokušaj ubistva ukrajinskog oligarha u Monaku

Večernje novosti pre 2 sata
Tamna kosa i tetovaža zmije: Ko je žena osumnjičena za pokušaj ubistva ukrajinskog oligarha u Monaku

INTERPOL je objavio ime osumnjičene ženske osobe umešane u pokušaj ubistva bivšeg ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva u Monaku.

Foto: Tanjug/AP/Philippe Magoni Kako se navodi, osumnjičena je njegova sunarodnica Anastasija Berezovska. Na sajtu Interpola ukazuje se da Berezovska ima 39 godina i tamnu kosu. Na desnoj ruci ima tetovažu zmije. Govori nemački. Prema pisanju medija, istražitelji su uspeli da uđu u trag Berezovskoj prikupljanjem podataka sa sigurnosnih kamera. Tri dana pre eksplozije, ona je izviđala mesto planiranog napada, između ostalog i automobilom. Poređenje snimaka sa
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