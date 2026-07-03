Ukrajinski teror nad civilima: Krvavi napad dronom na ljude koji su kupovali hranu

PET osoba je poginulo, a 18 je povređeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga na pijacu u Tokmaku, u Zaporoškoj oblasti, saopštio je guverner te oblasti Jevgenij Balicki.

Foto: Ukrinform/Sipa Press/Profimedia Prema njegovim rečima, napad je izveden dronom, a među povređenima ima osoba sa različitim stepenom povreda koje se i dalje zbrinjavaju u bolnicama. - Ovo je udar na život civila, na ljude koji su došli da kupe hranu. Odgovornost za ovu tragediju leži na onima koji namerno ciljaju civilne ciljeve - rekao je Balicki, prenosi agencija RIA Novosti. Kako je naveo, centralna okružna bolnica u Tokmaku otvorila je dodatne operacione