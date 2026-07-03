Zelenski se lepo provodi u svom svetu: Uskoro ćemo premašiti Rusiju u proizvodnji oružja
Večernje novosti pre 35 minuta
VLADIMIR Zelenski tvrdi da je ukrajinska odbrambena industrija dostigla nivo proizvodnje visokotehnološkog naoružanja koji bi dugoročno mogao da premaši proizvodne kapacitete Rusije, najavivši dodatna ulaganja u razvoj vojne industrije i intenziviranje razgovora sa partnerima o finansiranju proizvodnje i isporukama sistema protivvazdušne odbrane.
Foto: Depositphotos/ruskpp/dikobrazik, Bruno Press/Abaca Press/Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia Zelenski je, nakon sednice Štaba vrhovnog komandanta, saopštio da je najveći deo sastanka bio posvećen jačanju kapaciteta ukrajinske odbrambene industrije. „Važno dostignuće naše države i naših proizvođača oružja jeste to što je Ukrajina dostigla sposobnost da proizvodi toliku količinu visokotehnološkog naoružanja da dugoročno može da premaši ruske proizvodne