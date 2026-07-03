Zelenski se lepo provodi u svom svetu: Uskoro ćemo premašiti Rusiju u proizvodnji oružja

Večernje novosti pre 35 minuta
Zelenski se lepo provodi u svom svetu: Uskoro ćemo premašiti Rusiju u proizvodnji oružja

VLADIMIR Zelenski tvrdi da je ukrajinska odbrambena industrija dostigla nivo proizvodnje visokotehnološkog naoružanja koji bi dugoročno mogao da premaši proizvodne kapacitete Rusije, najavivši dodatna ulaganja u razvoj vojne industrije i intenziviranje razgovora sa partnerima o finansiranju proizvodnje i isporukama sistema protivvazdušne odbrane.

Foto: Depositphotos/ruskpp/dikobrazik, Bruno Press/Abaca Press/Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia Zelenski je, nakon sednice Štaba vrhovnog komandanta, saopštio da je najveći deo sastanka bio posvećen jačanju kapaciteta ukrajinske odbrambene industrije. „Važno dostignuće naše države i naših proizvođača oružja jeste to što je Ukrajina dostigla sposobnost da proizvodi toliku količinu visokotehnološkog naoružanja da dugoročno može da premaši ruske proizvodne
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Zelenski nakon sednice Štaba Vrhovnog komandanta: Ukrajina može dugoročno da nadmaši Rusiju u proizvodnji oružja

Zelenski nakon sednice Štaba Vrhovnog komandanta: Ukrajina može dugoročno da nadmaši Rusiju u proizvodnji oružja

Blic pre 31 minuta
Mediji: SAD upozorile Poljsku na moguć napad Moskve; SBU tvrdi: Pogođeno sedam ruskih aviona

Mediji: SAD upozorile Poljsku na moguć napad Moskve; SBU tvrdi: Pogođeno sedam ruskih aviona

RTS pre 1 minut
Zelenski: Ukrajina može dugoročno da nadmaši Rusiju u proizvodnji oružja

Zelenski: Ukrajina može dugoročno da nadmaši Rusiju u proizvodnji oružja

Kurir pre 35 minuta
Šok izjava Zelenskog - nova provokacija za Putina

Šok izjava Zelenskog - nova provokacija za Putina

B92 pre 1 minut
Zelenski: Ukrajina može dugoročno da nadmaši Rusiju u proizvodnji oružja

Zelenski: Ukrajina može dugoročno da nadmaši Rusiju u proizvodnji oružja

RTV pre 1 sat
Nemačka hitno reagovala: Kina da odgovori - da li podržava rat?!

Nemačka hitno reagovala: Kina da odgovori - da li podržava rat?!

B92 pre 3 sata
Kina ušla u Ukrajinski rat? Zaratili Berlin i Peking - Procurela informacija koja drma Evropu

Kina ušla u Ukrajinski rat? Zaratili Berlin i Peking - Procurela informacija koja drma Evropu

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaPressSputnik VVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Kolumnista Gardijana povodom četvrt veka SAD: Zašto nisam raspoložen da slavim „Ameriku 250“?

Kolumnista Gardijana povodom četvrt veka SAD: Zašto nisam raspoložen da slavim „Ameriku 250“?

Danas pre 1 sat
Objavljeno novo izdanje udžbenika iz istorije u Rusiji: Hvale o Trampu i njegovi citati

Objavljeno novo izdanje udžbenika iz istorije u Rusiji: Hvale o Trampu i njegovi citati

Danas pre 2 sata
Neviđen potez Nemačke protiv Rusa! Sve podseća na Drugi svetski rat – a to je radio i NATO u Srbiji

Neviđen potez Nemačke protiv Rusa! Sve podseća na Drugi svetski rat – a to je radio i NATO u Srbiji

Sputnik pre 36 minuta
IAEA: Nuklearna elektrana Zaporožje ponovo bez spoljnog napajanja strujom

IAEA: Nuklearna elektrana Zaporožje ponovo bez spoljnog napajanja strujom

N1 Info pre 21 minuta
Zelenski nakon sednice Štaba Vrhovnog komandanta: Ukrajina može dugoročno da nadmaši Rusiju u proizvodnji oružja

Zelenski nakon sednice Štaba Vrhovnog komandanta: Ukrajina može dugoročno da nadmaši Rusiju u proizvodnji oružja

Blic pre 31 minuta