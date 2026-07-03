Zelenski se lepo provodi u svom svetu: Uskoro ćemo premašiti Rusiju u proizvodnji oružja

VLADIMIR Zelenski tvrdi da je ukrajinska odbrambena industrija dostigla nivo proizvodnje visokotehnološkog naoružanja koji bi dugoročno mogao da premaši proizvodne kapacitete Rusije, najavivši dodatna ulaganja u razvoj vojne industrije i intenziviranje razgovora sa partnerima o finansiranju proizvodnje i isporukama sistema protivvazdušne odbrane.

Foto: Depositphotos/ruskpp/dikobrazik, Bruno Press/Abaca Press/Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia Zelenski je, nakon sednice Štaba vrhovnog komandanta, saopštio da je najveći deo sastanka bio posvećen jačanju kapaciteta ukrajinske odbrambene industrije. „Važno dostignuće naše države i naših proizvođača oružja jeste to što je Ukrajina dostigla sposobnost da proizvodi toliku količinu visokotehnološkog naoružanja da dugoročno može da premaši ruske proizvodne