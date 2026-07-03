Iran očekuje dvadeset miliona ljudi na sahrani ajatolaha Hamneija

Tokom ceremonije žalosti i sahrane ajatolaha Alija Hamneija u Iranu su pojačane mere bezbednosti. Razlozi su ekstremne vrućine, ali i prvo pojavljivanje u javnosti novog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija

Iranske vlasti očekuju da će do 20 miliona ljudi prisustvovati državnoj ceremoniji žalosti i sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen na samom početku združenih američko-izraelskih vazdužnih napada na Iran krajem februara. Ceremonija sahrane počinje u subotu, 4. jula, u Teheranu i Komu, dok je ukop planiran za četvrtak, 9. jul, u Mešhadu, Hamneijevom rodnom mestu na severoistoku zemlje. Zvaničnici koordiniraju pojačane mere