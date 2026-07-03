Sahrana Alija Hamneija kao proslava pobede Islamske republike

Teheran koristi pogreb Alija Hamneija i članova njegove porodice da proširi svoj poljuljani uticaj u regionu i svetu. Ceremonija će trajati šest dana, a najavljene su delegacije iz blizu stotinu država

Pogrebna ceremonija za Alija Hamneija biće „najveći skup u istoriji“ Teherana, najavio je tamošnji gradonačelnik. Iran se sprema za šestodnevne obrede i sahranu vrhovnog vođe koji je 37 godina upravljao zemljom. Ubijen je u raketnom napadu Izraela i SAD krajem februara, zajedno sa još nekim članovima porodice. Nejasno je da li su i u kojem stanju posmrtni ostaci izvađeni iz ruševina koje se vide na satelitskim snimcima. Sa ceremonijom se čekalo sve do krhkog