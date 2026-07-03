Sahrana Alija Hamneija kao proslava pobede Islamske republike

Vreme pre 43 minuta
Sahrana Alija Hamneija kao proslava pobede Islamske republike

Teheran koristi pogreb Alija Hamneija i članova njegove porodice da proširi svoj poljuljani uticaj u regionu i svetu. Ceremonija će trajati šest dana, a najavljene su delegacije iz blizu stotinu država

Pogrebna ceremonija za Alija Hamneija biće „najveći skup u istoriji“ Teherana, najavio je tamošnji gradonačelnik. Iran se sprema za šestodnevne obrede i sahranu vrhovnog vođe koji je 37 godina upravljao zemljom. Ubijen je u raketnom napadu Izraela i SAD krajem februara, zajedno sa još nekim članovima porodice. Nejasno je da li su i u kojem stanju posmrtni ostaci izvađeni iz ruševina koje se vide na satelitskim snimcima. Sa ceremonijom se čekalo sve do krhkog
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Počela šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija

Počela šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija

Beta pre 8 minuta
Počela šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija

Počela šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija

Serbian News Media pre 8 minuta
Počela šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija

Počela šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija

Radio sto plus pre 3 minuta
Počela šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija

Počela šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija

Pravo u centar pre 8 minuta
Telo Alija Hamneija dopremljeno u Veliku Mosalu – počeo višednevni oproštaj, izložena i tela njegove porodice

Telo Alija Hamneija dopremljeno u Veliku Mosalu – počeo višednevni oproštaj, izložena i tela njegove porodice

RTS pre 1 sat
Moćni iranski general izašao iz ilegale: Mesecima se krio od očiju javnosti, sada je njegova fotografija obišla svet

Moćni iranski general izašao iz ilegale: Mesecima se krio od očiju javnosti, sada je njegova fotografija obišla svet

Mondo pre 43 minuta
Očekuje se i do 20 miliona ljudi: Počela šestodnevna državna ceremonija sahrane ajatolaha Alija Hamneija

Očekuje se i do 20 miliona ljudi: Počela šestodnevna državna ceremonija sahrane ajatolaha Alija Hamneija

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelTeheran

Svet, najnovije vesti »

Muškarac izvučen živ iz ruševina osam dana nakon zemljotresa u Venecueli

Muškarac izvučen živ iz ruševina osam dana nakon zemljotresa u Venecueli

Beta pre 3 minuta
Počela šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija

Počela šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija

Beta pre 8 minuta
Žena glavna osumnjičena za bombaški napad na porodicu ukrajinskog oligarha u Monaku

Žena glavna osumnjičena za bombaški napad na porodicu ukrajinskog oligarha u Monaku

BBC News pre 8 minuta
Horor u Njujorku: Tibetanac se zapalio ispred zgrade Ujedinjenih nacija

Horor u Njujorku: Tibetanac se zapalio ispred zgrade Ujedinjenih nacija

Nova pre 28 minuta
Italijanska princeza koja bi mogla da postane prva dama Francuske

Italijanska princeza koja bi mogla da postane prva dama Francuske

N1 Info pre 3 minuta