Deklaracija o nezavisnosti SAD usvojena pre 250 godina: Akt pobune protiv britanske krune

Predstavnici 13 američkih kolonija pobunjenih protiv Velike Britanije potpisali su 4. jula 1776, pre 250 godina, Deklaraciju o nezavisnosti u kojoj su izložene težnje nove nacije.

Bio je to akt proglašenja suverenosti Sjedinjenih Američkih Država. Deklaraciju je usvojio Drugi kontinentalni kongres, održavan u Filadelfiji, u zdanju koje će postati znano kao "Independens Hol". Očevi osnivači nacije usvojili su tada tekst dokumenta koji je objašnjavao neophodnost osamostaljenja od britanske krune. Tekst sadrži, osim naglašavanja prava na revoluciju s ciljem protivljenja tiraniji, naglašavanje da je Tvorac sve ljude stvorio jednakim te da