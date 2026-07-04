Krvavi protesti u Nemačkoj: Pretučeni novinari, povređeni i policajci FOTO/VIDEO

Ekipa novinara nemačkog portala Apolo njuz saopštila je da je napadnuta i pretučena tokom izveštavanja sa protesta protiv održavanja kongresa krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u istočnom gradu Erfurtu.

Tokom protesta je došlo je do više incidenata i sukoba demonstranata sa policijom. Prema navodima tog medija, napad se dogodio na trgu Goter plac, gde su novinari snimali demonstracije protivnika AfD-a, kada je grupa ljudi krenula prema njima uz povike "Gubite se iz zemlje" i "Napolje nacisti". Apolo njuz tvrdi da je potom, usred dima od dimnih bombi, usledio fizički napad tokom kojeg su novinari jureni i udarani, a da je u incidentu učestvovalo oko 10-ak osoba