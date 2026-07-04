Selektor Argentine: "Ovo je za sve koji su govorili da smo dobili lak žreb"

B92 pre 37 minuta
Selektor Argentine: "Ovo je za sve koji su govorili da smo dobili lak žreb"

Selektor Argentine Lionel Skaloni poručio je posle dramatične pobede nad Zelenortskim ostrvima (3:2) da u nokaut fazi Mundijala ne postoje laki protivnici.

Aktuelni svetski šampion bio je veliki favorit, ali je do plasmana u osminu finala stigao tek posle iscrpljujuće borbe, pošto su uporni rivali dva puta stizali prednost "gaučosa". "Ovo je za sve koji su govorili da smo dobili lak žreb. Zaslužili smo pobedu i prolaz dalje, ali bila je to izuzetno teška utakmica", rekao je Skaloni. Argentina je očekivala mirnije veče, ali su Zelenortska ostrva pokazala da razlika u kvalitetu na papiru ne mora ništa da znači. Posebno
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